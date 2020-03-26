Koronavirüs salgını, hava trafiğini ve kirliliğini azalttı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için hava yolu firmalarının seferlerini iptal etmesi hava trafiğini önemli oranda azalttı.

Avrupa Hava Güvenliği Örgütü'nün (EuroControl) 26 Mart 2019 ile 24 Mart 2020 tarihlerine ait karşılaştırmalı verileri, Avrupa kıtası üzerindeki hava trafiğinin geçen yıla göre ciddi oranda azaldığını gösterdi.

Euronews'in haberine göre; Avrupa genelinde 3 bin noktada anlık hava kirliliğini ölçen Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) verileri de, bazı kentlerde havadaki azot dioksit oranı yaklaşık olarak yarı yarıya düştüğünü gösterdi.