T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs salgını, hava trafiğini ve kirliliğini azalttı

26 Mart 2020 22:47

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için hava yolu firmalarının seferlerini iptal etmesi hava trafiğini önemli oranda azalttı.

Avrupa Hava Güvenliği Örgütü'nün (EuroControl) 26 Mart 2019 ile 24 Mart 2020 tarihlerine ait karşılaştırmalı verileri, Avrupa kıtası üzerindeki hava trafiğinin geçen yıla göre ciddi oranda azaldığını gösterdi.

Euronews'in haberine göre; Avrupa genelinde 3 bin noktada anlık hava kirliliğini ölçen Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) verileri de, bazı kentlerde havadaki azot dioksit oranı yaklaşık olarak yarı yarıya düştüğünü gösterdi.

 

 

ETİKETLER

hava kirliliğikoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24