Koronavirüs salgını hastanelerden uzaklaştırdı: Normal hasta sayısı azalırken, hastanelerin maliyet yükü arttı

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar acil olmayan hastalıklar için hastanelere gitmekten kaçınınca hastanelere müracaat eden SGK’lı hasta sayısı nisan ve mayıs aylarında geçen yıla göre üçte iki oranında azaldı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) verilerine göre, geçen yıl hastanelere yapılan müracaat sayısı ocakta 53.8 milyon, şubatta 48.2 milyon, martta 49.9 milyon, nisanda 48.6 milyon, mayıs ayında 47.1 milyon olmak üzere beş ayda 247 milyon 663 bindi.

Hastaneye müracaat sayısı bu yılın ilk iki ayında sırasıyla 55.9 milyon ve 49.9 milyon olarak gerçekleşti. Mart ayında koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasıyla hastaneye müracaat sayısı 36.9 milyona, nisanda 17 milyona, mayıs ayında da 15.2 milyon kişiye geriledi.

Bu yıl beş aylık dönemdeki toplam müracaat sayısı da 174 milyon 815 bin kişi oldu.

Devlet ve üniversite hastanelerine gidilmiyor

Hastane müracaatlarında en büyük düşüş ikinci basamak devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinde yaşandı. Nisan ve mayıs aylarında ikinci basamak devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki hasta sayısı dörtte bire kadar geriledi.

Öte yandan normal hasta sayısı azalırken, hasta başına ortalama maliyet ise ikiye katladı. Hasta başına ortalama maliyet geçen yıl mart, nisan ve mayıs ayında 90 - 92 TL arasında değişirken, bu yıl aynı aylarda, 107, 179 ve 187 TL olarak gerçekleşti.

Maliyet arttı

Hasta başına ortalama maliyet ikiye katlanmasına karşın, hasta sayısındaki azalma dolayısıyla pandemi döneminde SGK’nın hastanelere yaptığı ödemeler dikkat çekici şekilde azaldı. Geçen yıla göre ödemeler 1 milyar TL'den fazla azaldı. Bu durum hastanelerin gelirlerinin de azaldığı anlamına geliyor.

Her ne kadar tedavi hizmetleri için hastanelere fatura karşılığı yapılan ödemeler azaldı ise de SGK’nın toplam sağlık giderleri artmaya devam ediyor. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 54.1 milyar lira olan SGK’nın toplam sağlık harcamaları bu yılın aynı döneminde 66 milyar liraya ulaştı.