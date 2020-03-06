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Dünya

Koronavirüs porno sitelerinin ziyaretçisini artırdı!

06 Mart 2020 12:18

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya gündeminde sıcaklığını korurken, insanların bilgisayar başında daha fazla vakit geçirmesi, porno sitelerinin ziyaretçi sayısını da artırdı.

Koronavirüs'e porno endüstrisi kayıtsız kalmazken, dünyanın en büyük yetişkin sitelerinden olan Pornhub'da 'Koronavirüs' araması yapıldığında,  ziyaretçilerin karşısına 112 video çıkıyor.

Sitede "Karantina hastaları arasındaki toplu aktiviteler" videolar bulunuyor.

Daha önce de, Koronavirüs salgını nedeniyle Japonya'da 3 bin 700 yolcusuyla birlikte karantinaya alınan Diamond Princess isimli gemideki yolculara, bir yetişkin sitesinden porno teklifi gelmişti.

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