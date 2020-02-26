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Koronavirüs Pakistan'a da sıçradı

Hastalardan birinin 22 yaşında bir erkek olduğu ve ailesiyle birlikte İran'ı ziyaret ettiği ifade edildi

26 Şubat 2020 20:09

Pakistan Sağlık Bakanlığı ülkedeki iki kişide yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren Koronavirüs bu kez Pakistan'a sıçradı.

Pakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Zafar Mirza, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkede ilk Koronavirüs vakasının 2 kişide tespit edildiğini belirtti.

Mirza, "Pakistan'daki ilk 2 Koronavirüs vakasını doğrulayabilirim. Her 2 vakanın da durumu stabil. Her şey kontrol altında ve paniğe gerek yok" ifadelerini kullandı. Hastalardan birinin 22 yaşında bir erkek olduğu ve ailesiyle birlikte İran'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

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