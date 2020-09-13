Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp ev partisi düzenleyen gence 10 bin sterline kadar para cezası

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde 6 kişiden fazla bir araya gelmelerin yasaklandığı Britanya'daki 19 yaşındaki bir genç, 50'den fazla konukla düzenlediği ev partisinin ardından para cezası aldı. Yetkililer gence, 10 bin sterline kadar ceza verilebileceğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Nottinghamshire polisi, 19 yaşındaki gencin evinde 50'den fazla insanın olduğu bir parti düzenlediğini tespit etti. Koronavirüs salgınının sürdüğünü hatırlatan yetkililer, partiyi düzenleyen gencin 10 bin sterline kadar para cezası ödeyebileceğini açıkladı.

Koronavirüs vakalarının yeniden arttığı Britanya'da alınan yeni bir karar 6 kişiden fazla bir araya gelmeleri yasakladı.