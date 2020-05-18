Koronavirüs önlemleri: Kısıtlamaları gevşeten ülkelerde plajlar hangi kurallarla açıldı?

Avrupa Birliği (AB) içinde İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa ortak çalışma grubu oluşturarak turizm sezonunu karantina uygulaması olmadan başlatmak için hazırlanırken, salgını kontrol etmek için yürürlükteki kısıtlamaları gevşeten ülkelerde insanlar havaların da ısınmasıyla beraber plajlara akın etti. Peki bu ülkelerde plajlarda hangi kurallar uygulanıyor?

İtalya: Her şemsiye için 10 metrekare alan

Euronews'ten Burak Ortahamamcılar'ın haberine göre İtalya, 12 Mart tarihinden bu yana uygulanan zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağını kaldırdı ve plajlar sosyal mesafe şartıyla halka açıldı.

Hükümet, halka açık ve özel plajlarda şemsiye kurulumunda minimum 10 metrekare alan ayrımı kuralı getirdi. Şezlonglar arasında ise en az 1,5 metre mesafe konulması ve her müşteriden sonra dezenfekte edilmesi gerekiyor.

İtalya, 3 Haziran'dan itibaren sınırların açılacağını ve epidemiyolojik olarak risk içermeyen ülke ya da bölgelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını kaldırılacağını duyurdu.

Turizm sektörünün ekonomisinin yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturduğu ülkede, salgının yayılma hızında artış görülmediği takdirde, yurt içi seferler üzerindeki kısıtlamaların da kaldırılması bekleniyor.

Yunanistan: Bin metrekarede en fazla 40 kişi

4 Mayıs'ta halk plajlarının kamuya açan Yunanistan hükümeti 16 Mayıs'ta 515 özel plajın işletmesine de izin verdi.

Vaka sayısı 3 binin altında olan ülkede plajlarda her bin metrekareye 40 kişi kısıtlaması getirildi. Şemsiyeler arasında korunması gereken minimum mesafe ise 4 metre olarak belirlendi.

Ekonomisinin yaklaşık yüzde 18'i turizme bağlı olan Yunanistan ile Almanya arasında direkt uçuşlar perşembe günü itibariyle başlayacak. Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Bulgaristan, Çekya ve Norveç gibi pandemiden az etkilenen ülkelerle ise ikili anlaşmalar üzerine çalışma yapılıyor.

Diğer ülkelerle hava trafiği 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacak olan Yunanistan; Türkiye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan seyahat yasağını 14 Haziran'a kadar uzattı.

Fransa: Uzun süre güneşlenmek yasak

Dünya'nın en çok turist alan ülkesi Fransa'da yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında 2 ay boyunca kapalı kalan plajlar 12 Mayıs'ta yeniden açıldı.

Ülkenin, yeşil bölgeler olarak adlandırılan vaka sayısının düşük olduğu bölgelerinde sahiller pazartesi gününden itibaren erişime açıldı.

Sosyal mesafe kuralı korunarak yüzme, balık tutma veya sörf gibi bireysel aktivitelere izin verilirken, uzun süre kumsalda kalmak ve güneşlenmek yasak.