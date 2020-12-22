Koronavirüs önlemleri kapsamında Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak

Japonya'da 2021 mali yılı bütçe taslağının onaylanmasının ardından 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Tokyo 2020 için ayrılan bütçe ve yapılan harcamalar belli oldu.
Basın toplantısı düzenleyenTokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, Covid-19 tedbirleri kapsamında oyunlar sırasında çok sayıda sağlık çalışanının görev alacağı yeni bir sistem oluşturduklarını söyledi. Muto, bu nedenle oyunlar için 900 milyon dolar daha harcama yapılacağını aktardı.
Muto, Tokyo Olimpiyatları'nı ertelemenin 2,8 milyar dolara mal olduğunu söyleyerek, fazladan yapılan bu harcamalar nedeniyle Tokyo 2020'nin toplam maliyetinin 15,4 milyar doları bulacağanı ifade etti.