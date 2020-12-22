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Dünya

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak

Tokyo 2020'nin toplam maliyetinin 15,4 milyar doları bulacak

22 Aralık 2020 17:57

Bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılımını önlemek amacıyla 900 milyon dolar daha harcanacak.

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