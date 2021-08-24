Koronavirüs ölümlerinin giderek arttığı İran'da hükûmete "Aşı seçenekleri artırılsın" çağrısı

İran’da Koronavirüs kaynaklı ölümler salgın başından bu yana en yüksek seviyeleri görürken Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükûmetine, ülkedeki aşı seçeneklerinin artırılması yönünde çağrılar yapılıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, İran’da Isfahan, Tebriz, Gilan, Mazandaran’da aşı stoklarının tükenmek üzere olduğu bildiriliyor.

Reisi hükûmetinde Sağlık Bakanı olarak atanması beklenen Bahram Einollahi, İran’da nüfusun tamamen aşılanmasının gelecek şubata kadar beklenmediğini söyledi. Eionallahi, çoğunluğu Çin’den gelmek üzere ülkede 23 milyon doz aşı olduğunu ancak 85 milyonluk nüfusun yalnızca 6 milyonunun iki doz aşı olduğunu söyledi.

İran’da aşılama sürecinin gecikmesinin bir nedeninin AstraZeneca gibi aşıların yasaklanması, Rusya ve Çin’den aşıların beklenmesi olduğu belirtildi. Rusya ve Çin’den alınan aşıların zamanında gelmediği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu başkomutanı Hüseyin Selami, “batı aşılarına güvenmediklerini” belirterek ekonomik yaptırımların da ilaç alımlarını zorlaştırdığını ekledi.

Bir rapor yayımlayan İnsan Hakları İzleme Örgütü, İran’ı Covid-19 salgınında “ciddi kötü yönetimle” suçladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü İran araştırmacısı Tara Sepehri Far “İranlılar yetkililere yetersizlik ve şeffaf olunmamasından ötürü öfkeli. Kamu sağlığı krizi yönetiminde kamuoyu güveni çok önemli” dedi.

İran’da Koronavirüs kaynaklı ölümler günlük 600’ü bulurken toplam ölüm sayısı 102 bini aştı.