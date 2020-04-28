Koronavirüs | Normalleşme sürecinin başlatılacağı iller için kriter: Vakasız 5 gün

Koronavirüs'le mücadelede umut veren rakamlarla birlikte normalleşme çalışmaları hızlandırıldı. Normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren seri kararlar alınması gerekeceği için koordinasyon sağlanacak. Belirlenecek kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak. Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanıyor. Normalleşme, 5 gün boyunca vaka görülmeyen illerden başlayacak. Bu iller, salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek.

Normalleşme süreci için bir ekip oluşturulacak

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Bilim Kurulu’ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekânlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak iş yerleri ve bu iş yerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

İstanbul'da yüzde 25 oranında antikor oluşmaya başladı

Normalleşme sürecinde İstanbul, Körfez illeri ve İzmir gibi kentlere ilişkin ayrı kriterler uygulanacak. Özellikle İstanbul’da plato noktaya ulaşıldığı, il genelinde yüzde 25 oranında antikor oluşmaya başladığı hesaplamaları yapılıyor. Salgının en yoğun yaşandığı bu ilde pozitif sayısına bağlı olarak bağışıklık sayısının da fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle giriş-çıkışlar konusunda taviz verilmemesi ve kontrolün sürdürülmesi öneriliyor.