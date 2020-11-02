Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren eski AKP milletvekili Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı 

Üç dönem AKP’de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Kuzu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Erdoğan cenazede yaptığı konuşmada, “Her canlı ölümü tadacak. Geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, Kuran, İslam’la ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kuran yolunda yürüyeceğimiz bu yolda sancağı altında toplanmayı nasip etsin. Burhan Hocamız nüktedandı. İstanbul Üniversitesi’nde davasını bilen Anayasa Hukukçusu’nun olmadığı dönemde davasının bir insanı olarak orada görev yaptı. Öğrencileriyle övündü. Biz de onunla övündük. Parlamentoda bir yolculuğumuz oldu, beraber çalıştık. Burhan Hoca’yı bu hastalıkta çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.