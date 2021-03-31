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Koronavirüs nedeniyle solunum sıkıntısı çeken hasta, Gökçeada'dan Çanakkale'ye helikopterle sevk edildi

31 Mart 2021 23:50

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, yakalandığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle solunum güçlüğü çeken bir hastanın kent merkezine sevki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirildi.

Gökçeada'da yaşayan ve yakalandığı Covid- 19 nedeniyle solunum güçlüğü yaşayan 62 yaşındaki bir kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Çanakkale merkezine getirildi. Özel kıyafetli sağlık çalışanları tarafından ambulansa alınan hasta, hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterle, Covid-19 hastası olan ve solunum güçlüğü yaşayan 62 yaşındaki bir vatandaşımızın, Gökçeada’dan Çanakkale’ye sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

 

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