Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300'ü geçti; Çin dışında ilk ölüm vakası görüldü

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 300'ü aştı. Filipinlerde bir Çinli adamın hayatını kaybetmesiyle ilk Çin dışında ölüm vakası yaşandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 44 yaşında Çin'in Vuhan kentinden gelen bir adam hayatını kaybetti. Filipinler Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, "Bu Çin dışında görülen ilk ölüm. Fakat kişinin Vuhan'dan hastalık bulaşmış bir şekilde geldiğini gözardı etmeyelim." dedi.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, hayatını jaybeden adamın 25 Ocak'ta ateş, öksürük ve boğaz ağrısı sebebiyle hastaneye geldiğini, son birkaç gündür durumunun iyiye gittiğini söyledi. Sağlık Bakanı, hayatını kaybeden adamın yanında virüsün pozitif çıktığı bir de Çinli kadın olduğunu, onun şimdi karantinada olduğunu belirtti.