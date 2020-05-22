Koronavirüs nedeniyle kapalı kalan restoran çalışanlarından çıplak protesto

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında dünya genelinde ikinci sırada olan Rusya'da bazı işletmeler açılmaya başlasa da restoranlar kapalı kalmaya devam ediyor. Kapalı kalan restoranların çalışanları karara tepki göstermek için soyunma eylemi yaptı.

Rusya'da ülke genelinde işletmelerin Koronavirüs nedeniyle kapanmasının ardından maddi hasara uğrayan restoran işletmecileri kapılarını açmak istiyor. Kapalı kalan işletme çalışanları protesto amacıyla soyunarak "Çıplak restoranlar" yazan pankartlarla poz verdi.

Restoranların kapalı kalmasının yarattığı maddi hasarı duyurmak isteyen restoran çalışanları fotoğraflarda sadece yüzlerinde maskelerle bir araya geldi.

Krasnodar'da bir restoranın başlattığı "çıplak restoran" protestosu kısa süre içinde ülke genelinde yayıldı.