T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocukları için bağış kampanyası başlatıldı

16 Temmuz 2020 16:52

İstanbul Tabip Odası, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitim-öğretim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak için bağış kampanyası başlattı. Kampanya, 7 Ekim 2020’de sona erecek.

ETİKETLER

yavuz kalaycıkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24