Koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Koronavirüs’e yakalanmasının ardından tedbir amacıyla dün hastaneye yatırılan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Karamaloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karaduman, “Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah” dedi.

Konya Milletvekili, Abdülkadir Karaduman Twitter’da yaptığı paylaşımda “Bu akşam Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım. Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum” ifadelerine yer verdi.