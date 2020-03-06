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Fransa'da Koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Eşinin ve çocuklarının karantina altında olduğu aktarıldı

06 Mart 2020 17:26

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fransa'da bir Türk hayatını kaybetti. 64 yaşında Mersinli bir erkek olduğu belirtilen kişinin turist olmadığı, Fransa'da yaşadığı bildirildi. 

NTV muhabiri Kayhan Karaca, 64 yaşındaki Türk vatandaşı H.B.'nin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Türk olan H.B.'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu öğrenildi.

Fransa'da Koronavirüs görülen kişi sayısı 400'ü aşarken, 7 kişi hayatını kaybetti. 

Dünya çapında da 3 bin 383 kişi virüs kaynaklı hayatını kaybederken, virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bine yaklaştı.

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