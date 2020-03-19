Koronavirüs nedeniyle emekli promosyonları taahhüt onayı alınmadan yatırılacak

Türkiye Bankalar Birliği, Koronavirüs salgını nedeniyle emekli promosyonlarının taahhütname onayı alınmadan verilmesi kararı alındığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada, SGK ile yapılan anlaşma gereği emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapıldığı hatırlatılarak şöyle denildi: “Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla; promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.”

Açıklamada, maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkının her zaman saklı tutulacağı da belirtildi.