Koronavirüs nedeniyle çalışanların ücretlerinde indirim yapılabilir mi, işçilerin yasal hakları neler?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını gerekçe gösteren işverenler ve işçilerin anlaşmaları durumunda ücretlerde indirime gidilebilir. İşçi, bu değişikliği yazılı olarak kabul etmedikçe, ücret değişikliği işçiyi bağlamaz.

Milliyet gazetesi yazarı Erdoğan Sağlam, "İş akdinin devamlılığını sağlamak amacıyla işçi ve işverenin anlaşarak ücretlerde indirim yapmaları mümkündür. Ancak bunun şartları vardır. İş Kanunu md.22’ye göre işveren, iş sözleşmesindeki veya uygulamasındaki esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda işe iade davası açabilir. Bu kriz ortamında açılan davalarda ne yönde karar verileceğini kestirmek mümkün değildir." bilgisini paylaştı.

Sağlam, "Ücret değişikliği işçiye yazılı olarak bildirilecektir. İşçi, bu değişikliği yazılı olarak kabul etmedikçe, ücret değişikliği işçiyi bağlamaz. İşçi ücret değişikliğini kabul etmezse işveren geçerli neden olduğunu iddia ederek yazılı bir şekilde iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi ise bu durum karşısında işe iade davası açabilir." bilgisini paylaştı.

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