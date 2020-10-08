Koronavirüs nedeniyle 150 bin düğün iptal edildi

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası (DÜSOİŞ) Genel Başkanı Barış Ay, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 150 bin düğünün iptal edildiğini açıkladı.

Türkiye'de 280 bin düğün saloncusu, 186 bin organizasyoncu esnaf, düğün sektöründe çalışan 1 milyon 200 bin garson, 100 bin kuaför, 100 bin fotoğrafçı, 280 bininin üzerinde de müzisyenin olduğunu ifade eden DÜSOİŞ Genel Başkanı Barış Ay, pandemi nedeniyle düğün sektöründe çalışan insanların işsiz kaldığını belirtti.

Ay, “Antalya'da da 116 düğün saloncusu esnafımız var. 116 salondan toplamda bin 160 düğün iptal edildi. Zararımız çok büyük. Örneğin ben salonumda en son 7 Temmuz'da düğün yaptım. 72 tane iptal edilen düğünüm var. Bu yıl esnafımız sadece 55 gün çalışabildi. Sezondan bu yana Türkiye geneli maddi kaybımız milyarlarca lira tutarında. Antalya'da ise yaklaşık 600 bin TL'lik zararımız var” dedi.

Düğün saloncuları ve organizasyoncuların bu dönemde kredi, vergi, SGK primleri, kira, faturalar ve sezon içerisinde yaptığı yatırımlardan kaynaklanan borçları ödeyemediğini kaydeden Ay, “Bu borçlar her ne kadar ertelense de iş yapamayan düğün saloncuları ve organizasyoncu meslektaşlarımız için ödenemez bir noktaya ulaştı. Yaşamakta olduğumuz borç sorununu aşabilmek ve olası ve olmakta olan hacizlerin önüne geçebilmek için yeni ekonomi programında kredi, kira, vergi, SGK primleri, elektrik, su, doğalgaz gibi borçların yeniden yapılandırmasına mutlaka yer verilmelidir. İş yapamayan düğün saloncuları ve organizasyoncu meslektaşlarımıza nakdi destek verilmesi ve bunun için 1 yıl geri ödemesiz kredi desteğinin acilen verilmesi gerekmektedir. Bu sayede düğün saloncuları ve organizasyoncular daha güvenli bir şekilde mesleklerini devam ettirecek ve ekonominin canlanmasına destek verebileceklerdir. Hükümetimizden bu konuda meslektaşlarımıza destek vermelerini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Boş bir düğün salonunun içini gösteren Ay, “Burada Aralık ayına kadar boş günlerimiz olmazdı. Halkımıza hizmet verirdik. Salonlarımız bomboş. 1 saatlik düğüne kimse gelmiyor. İkram vermedik bari müzik olsun, oyun olsun. Kuru nikaha kimse gelmez. Müziği bari serbest bıraksalardı. Esnafın son çığlığıdır bu” diye konuştu.

Düğün salonunun deposuna giren Ay, “Bu ürünlerimiz depoda yatıyor. Bomboş, kullanamıyoruz. Sandalyelerimiz boş yatıyor. Meyve sularımızın tarihi geçiyor. Bunun gibi nice salonlarımızda depolar dolu. Bu ürünleri kullanamıyoruz. Tarihi geçtikten sonra kim ne yapacak bu ürünleri? Kime vereceğim?” açıklamasını yaptı. (İHA)