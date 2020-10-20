T24 LogoT24 Logo
Gündem

Koronavirüs nedeniyle 1 saatte bitirilen düğünde takı töreni 40 dakika sürdü: 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı

20 Ekim 2020 12:39

Muş’ta Koronavirüs salgını nedeniyle 1 saatte gerçekleştirilen ve takı töreni 40 dakika süren düğünde genç çifte 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı.

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı. Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği ve evli çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL dolayında paranın takıldığı düğünün takı merasimi de 40 dakika sürdü.

Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

ETİKETLER

düğünhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24