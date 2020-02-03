Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı

Medikalciler, Koronavirüs nedeniyle satacak maske bulamadıkları için talepleri geri çevirmek zorunda kalıyor. Yoğun talep dolayısıyla maskenin fiyatı online alışveriş sitelerinde dahi 3'e katlandı.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyada tehlikeli boyuta ulaşan Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ün üzerinde olduğu belirtildi. Uzmanların, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğu yönündeki uyarıları ise maskelere olan ilgiyi artırdı. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.



Turizm kenti Antalya'da da maskelere yoğun ilgi var. Medikal malzemelerin satışını yapan firmalar hiç beklemedikleri şekilde maske satışı yaptıklarını anlattı. Maskelerin özelliklerine göre sınıflandırıldığını anlatan firma yetkilileri, karbon filtre özelliği olmayan maskelerin virüsten korumadığını, sadece tozu engellediğini kaydetti.





Fiyatlar arttı



Medikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz, maskelere yoğun talep olduğunu söyledi. Kendi stoğunun bir anda tükendiğini belirten Cengiz, “Gelir gelmez bitiyor. Toptancılar Çin'e gönderdiği için tedarikte zorlanıyoruz. Toptancılarımızla görüştüğümüzde onlar da ellerinde olmadığını söylüyor. Günde 100 adet sattığımı biliyorum" dedi. Cengiz, fiyatların da zamlandığını, yeni ürünlerin fiyatının iki katı olacağını tahmin ettiğini belirterek, “Şu anda 20-35 TL arasında satıyoruz. Yeni gelecek ürünlerin fiyat 45-50 TL arasında olacak" diye konuştu.



Medikal ürün satışı yapan Ayten Çiçek de satışların arttığını, gelenlerin birçoğunu, elllerinde maske kalmadığı için geri çevirdiğini ifade ederek, “Satışlar patladı. Gelenler maske soruyor. Satışlar göre yüzde 400 arttı. Önceden 1-2 kişi maske sorardı şimdi en az 60 kişi maske soruyor" dedi.

10 tanesi 620 TL

Bilindik bir online alışveriş sitesinde 'N95 Virüs Koruyucu Maske FFP3' başlığıyla yayımlanan ilanda, 10 adet maskenin 620 TL'ye satıldığı görüldü. Bir başka alışveriş sitesinde ise aynı özellikli maskenin 1 adet fiyatının 75 TL olduğu dikkati çekti.





