Koronavirüs, mahkeme kararına böyle geçti

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi çerçevesinde duruşmaların ileri bir tarihe ertelenmesi kararı, ilk kez bir mahkeme tutanağına geçti.

Koronavirüs'ün Türkiye'de de her geçen gün yayılmasının ardından yüzlerce davanın duruşması tedbir kapsamında ertelendi. İstanbul Adliyesi'nde Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tutuksuz davaların duruşması 14 Nisan'a kadar ertelenirken, Ankara'daki diğer mahkemeler de duruşmaları ertelemeye başladı.

Bazı mahkemelerin duruşmaları ertelediği görülürken, bazı hakimlerin aldığı kararla hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlerine ve mahkeme salonlarına, mahkeme personeli hariç girişlerin tedbiren durdurulduğu öğrenildi. Anadolu Adalet Sarayı'nda da bazı mahkemelerin duruşmaları ertelediği görülürken, bazı hakimlerin aldığı kararla hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlerine ve mahkeme salonlarına, mahkeme personeli hariç girişlerin tedbiren durdurulduğu öğrenildi.

Peş peşe alınan duruşma erteleme kararlarının ardından ilk kez Koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler kapsamında duruşmaların ileri tarihe ertelenmesi kararı mahkeme tutanağında yer aldı.

Tutanakta, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususu bildirilmiştir" denildi.

Tutanakta şu ifadeler yer aldı:

"Koronavirüs olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı Dünya Sağlık Örgütü'nün 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususu bildirilmiştir."