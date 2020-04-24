Koronavirüs'le savaşan üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme bürokrasiye takıldı

Toplumdan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına performansa bakılmaksızın 3 ay süreyle döner sermaye ek ödemelerinin yüzde 100 oranında tavandan ödeneceği bilgisini vermişti. Buna göre, hastanelerin döner sermayelerinde yeterli para olmasa da gerekli kaynak bütçeden aktarılacaktı. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin hesabına geçen hafta ek ödemeler yatırıldı. Ancak üniversitelere para gönderilemeyince üniversite hastanelerindeki personel bu ödemeden mahrum kaldı.
Gecikmeler yaşanabilir
Bazı üniversite yönetimlerinin inisiyatif alıp ödenek gelmeden kısmi ödeme yaptığı da ifade edildi. Ödemelerin teknik ayrıntıları konusunda YÖK ile bakanlık arasında bürokratik sorunlar yaşandığı, sorunların giderilmesinin ardından ödemelerin yapılabileceği belirtildi. Bilgi veren kaynaklar, üniversitelerin ek ödemelere ilişkin plan çalışmalarını tamamlayamadığını, Maliye'nin parayı göndermesinin ardından bir süre de üniversitelerden kaynaklı gecikme yaşanabileceğini ifade etti.