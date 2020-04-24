Koronavirüs'le savaşan üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme bürokrasiye takıldı

Koronavirüs salgınına yakalanan hastalarla gece gündüz ilgilenerek gösterdikleri büyük fedakarlığın bir karşılığı olarak tüm sağlık çalışanlarına ödenmesine karar verilen yüzde 100 oranındaki ek ödemede sorun çıktı.Bulundukları görev, kıdem ve uzmanlığa göre ayda 600 lira ile 14 bin lira arasında değişen döner sermaye ek ödemelerinin üniversitelerde çalışan sağlık personelinin hesabına yatırılamadığı bildirildi. Ödemelerin Maliye ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında yaşanan bürokratik sürecin tamamlanamamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 101 bin 116, üniversite hastanelerinde de 33 bin 599 hekim görev yapıyor.