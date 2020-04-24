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Koronavirüs'le savaşan üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme bürokrasiye takıldı

24 Nisan 2020 07:36

Koronavirüs salgınına yakalanan hastalarla gece gündüz ilgilenerek gösterdikleri büyük fedakarlığın bir karşılığı olarak tüm sağlık çalışanlarına ödenmesine karar verilen yüzde 100 oranındaki ek ödemede sorun çıktı.Bulundukları görev, kıdem ve uzmanlığa göre ayda 600 lira ile 14 bin lira arasında değişen döner sermaye ek ödemelerinin üniversitelerde çalışan sağlık personelinin hesabına yatırılamadığı bildirildi. Ödemelerin Maliye ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında yaşanan bürokratik sürecin tamamlanamamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 101 bin 116, üniversite hastanelerinde de 33 bin 599 hekim görev yapıyor.

Toplumdan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına performansa bakılmaksızın 3 ay süreyle döner sermaye ek ödemelerinin yüzde 100 oranında tavandan ödeneceği bilgisini vermişti. Buna göre, hastanelerin döner sermayelerinde yeterli para olmasa da gerekli kaynak bütçeden aktarılacaktı. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin hesabına geçen hafta ek ödemeler yatırıldı. Ancak üniversitelere para gönderilemeyince üniversite hastanelerindeki personel bu ödemeden mahrum kaldı.

Gecikmeler yaşanabilir

Bazı üniversite yönetimlerinin inisiyatif alıp ödenek gelmeden kısmi ödeme yaptığı da ifade edildi. Ödemelerin teknik ayrıntıları konusunda YÖK ile bakanlık arasında bürokratik sorunlar yaşandığı, sorunların giderilmesinin ardından ödemelerin yapılabileceği belirtildi. Bilgi veren kaynaklar, üniversitelerin ek ödemelere ilişkin plan çalışmalarını tamamlayamadığını, Maliye'nin parayı göndermesinin ardından bir süre de üniversitelerden kaynaklı gecikme yaşanabileceğini ifade etti.

 

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