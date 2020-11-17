Koronavirüs'le mücadele sürerken bilim insanları farklı salgın tehditlerini araştırıyor: Bolivya'da nadir bir virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi

Dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken, bilim insanlarının çeşitli virüslere ve olası tehditlere dair araştırmaları sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Bolivya'da, Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığını tespit etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, araştırmayı yapan bilim insanları, iki hastanın 2019'da virüsü Bolivya'nın başkenti La Paz'da üç tane sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi. Bulaştan sonra 3 kişi hayatını kaybetti. Tespit edilen virüsün en son 2004'te yine Bolivya'da kayıtlara geçtiği tespit edildi.

Nadir görülen virüsün fareler yoluyla insanlara geçtiği düşünülüyor. Bu virüsün Covid-19'dan farkı ise vücut içi sıvılar üzerinden taşınması. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'den epidemolojist Caitlin Cossaboom, nadir görülen virüsün ağır ateş, vücut ağrısı, kanama, kusma, kaşıntı ve göz arkasında ağrıya neden olduğunu söyledi.

Bulgular, virüsün tespitinin önemli olduğunu çünkü insandan insana bulaşan bir virüsün gelecek salgın tehlikesi oluşturabileceğini gösterdi.