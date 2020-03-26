Koronavirüs'le fiyatı en çok artan sebzeler: Sivri biber, patates, sarımsak

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için uzmanlar tarafından önerilen sarımsağın fiyatında artış yaşandığı haberleri dikkatleri Koronavirüs salgınının çıkmasından sonra yüksek oranlı zam gören sebzelere çevirdi. Gün gün sebze ve meyve fiyatlarını duyuran İstanbul Büyükşehir Hali’nin veritabanında T24’nün yaptığı inceleme, son bir ayda en çok zam gelen sebze ürünlerinin yüzde 100 ile sivri biber, yüzde 70 ile patates ve yüzde 25 ile sarımsak olduğunu ortaya koydu.

Sivri biber

26 Şubat: 6 TL

26 Mart: 12 TL

Patates

26 Şubat: 2.30 TL

26 Mart: 4 TL

Sarımsak (Kuru)

26 Şubat: 30 TL

26 Mart: 40 TL

(En ucuz fiyatlar dikkate alınmıştır.)