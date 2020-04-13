Koronavirüs'le boğuşan ABD'yi bu sefer de hortum vurdu: 6 kişi öldü, yüzlerce ev yıkıldı

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Dünya genelinde en çok yeni tip Koronavirüs vakası görülen ülke olan ABD bu sefer de doğal afetlerle sallandı.

Ülkenin güneyinde görülen hortum ve fırtınalar yüzlerce evin yıkılmasına sebep oldu. Mississippi eyaletinde en az 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Louisiana eyaletinin kuzeyinde yaklaşık 300 ev hortum sebebiyle yıkıldı ve birçok bina zarar gördü. Şirketler eyalet çapında binlerce elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre hortum sebebiyle yetkililer "Koronavirüs salgını sebebiyle evde kalma emrini sürdürme ve evleri terk edip sığınaklara gitme" emri verme konusunda ikilemde kaldı.

Amerikan Meteoroloji Derneği açık bir duruş sergileyerek, "Virüsün, hortum anında sığınak aramanıza engel olmasına izin vermeyin" dedi ve sığınaklara girildiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlemlere uyulması gerektiğini ifade etti.

Hortumun düzinelerce eyalet ve milyonlarca insanı etkisi altına alabileceği belirtildi.