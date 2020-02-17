Koronavirüs korkusuyla stok paniği: Silahlı bir çete yüzlerce tuvalet kağıdı çaldı

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) endişesiyle insanların pek çok üründe stok yapma telaşında olduğu Hong Kong'da silahlı bir çete yüzlerce tuvalet kağıdı çaldı. Bir tuvalet kağıdı tedarikçisinin kamyonu çete tarafından durdurularak 130 dolar değerinde tuvalet kağıdı zor kullanılarak alındı.

Hong Kong'da vatandaşlar Koronavirüs endişesiyle evlerinden çıkmamak için marketlerden temel ihtiyaçlarını stok yapmaya çalışıyor. Marketlerin ellerinde çoğu zaman tuvalet kağıdı gibi hijyenik ürünlerin yanı sıra temel besin ürünlerinin de tükendiği ve uzun sıraların oluştuğu görülüyor.

Stok telaşı son olarak silahlı bir çetenin bir tedarikçi kamyonunu soyarak 130 dolarlık tuvalet kağıdı çalmasına neden oldu.

Hong Kong polisi hâlâ silahlı çeteyi arıyor.