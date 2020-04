Koronavirüs konferansı, Koronavirüs sebebiyle iptal edildi

T24 Dış haberler

Council on Foreign Relations'ın (CFR) New York'ta düzenlenmesi planlanan "Koronavirüs Sırasında Ticaret Yapma" isimli konferansı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının büyümesi sebebiyle iptal edildi.

CFR, salgın sebebiyle 11 Mart ve 3 Nisan arasında yapılması planlanan tüm diğer konferansların da iptal edildiğini duyurdu.

New York şehri ve şehrin New Rochelle banliyösünde meydana gelen salgın sebebiyle bölgedeki birçok etkinlik iptal ediliyor. New York Valisi, salgın bölgelerindeki toplanma alanlarının kapatılması için Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.