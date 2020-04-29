Koronavirüs kısıtlamaları hafifleyen Yeni Zelanda'da fast food restoranları önünde kuyruk oluştu

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrol altına alındığının duyurulması ve önlemlerin hafifletilmesinin ardından Yeni Zelandalılar fast food restoranlarına akın etti. Polis, hamburgeci önünde oluşan kalabalığı dağılması için çağrı yapmak zorunda kaldı.

Koronavirüs vaka sayısının bin 474, can kaybının 19 olarak kaydedildiği Yeni Zelanda, 5 hafta süren sıkı Koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye başladı. Çocuklar okula, 400 bin yetişkin de işe dönerken fast food restoranlarında da kalabalıklar oluşmaya başladı.

Ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de popüler fast food zincirleri önünde sıra oluştuğu kaydedildi. Restoranlardan birinin önünde oluşan kalabalık polisin gelmesine ve uyarıda bulunmasına neden oldu.

Ülkedeki popüler zincirlerden biri oluşan kalabalığın "beklenmedik" olduğunu açıkladı ve siparişleri internetten almaya başlayacaklarını ve kalabalığı kontrol etmek için birini görevlendireceklerini duyurdu.