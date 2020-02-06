Koronavirüs kaynaklı ölümler 565'e yükseldi; yeni doğan bir bebekte de virüs görüldü

T24 Dış haberler

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saat içinde yine rekor derecede artarak 563e yükseldiğini duyurdu. Johns Hopkin's verileri ise virüsün 565 kişiyi öldürdüğünü belirtti. Vuhan’da yeni doğan bir bebekte de ilk kez virüse rastlandı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede dünyayı etkisi altına alan salgından şu ana kadar 28 binden fazla kişi etkilendi. Vuhan’da hamile olduğu sırada virüs tespit edilen bir annenin yeni doğan bebeğinde de Koronavirüs görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü toplanıyor

Virüsün hızla yayılmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre’de yüzlerce uzmanla bir araya geleceğini açıkladı. Konferans, 11-12 Şubat’ta gerçekleşecek ve Koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları görüşülecek.

Koronavirüs şu ana kadar Çin, Filipinler ve Japonya'da ölümlere neden oldu. Dünya çapında karantina önlemleri arttırıldı.