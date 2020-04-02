Koronavirüs, kartlı alışverişi 20 milyar TL düşürdü

Merkez Bankası’nın verileri, Koronavirüs’ün ekonomiye vurduğu darbeyi gözler önüne serdi. Ekonomistler Platformu Başkanı Dr. Oğuz Demir’in paylaştığı veriler, Koronavirüs’ün Türkiye’de görülmesi sonrasında banka kartı ve kredi kartıyla yapılan market harcamalarında büyük bir artış yaşandığını, buna karşılık yemek, giyim ve konaklama harcamalarının Mart’ın üçüncü haftasında rekor oranda düştüğünü gösteriyor.



Verileri yorumlayan Dr. Oğuz Demir, “Derin bir krizin içindeyiz. Esnafın ve çalışanların kaybı daha şimdiden 20 milyar TL'yi bulmuş durumda. Hükümetin bu verileri çok daha yakından izlemesi gerekiyor. Çok daha fazla adım atılması lazım yoksa süreç uzadıkça sıkıntı büyüyecek” dedi.

Özellikle giyim perakendesinde alarm zillerinin çaldığını belirten Dr. Demir, “Mağazalar kapalı, iş yok. Bu sektörün sadece kartla yapılan harcamalarla kaybı haftada 4,4 milyar TL. Bu rakamın bu seviyelerde devam edeceğini düşünürsek ayda 20 milyar TL'lik bir iş kaybından bahsediyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Yemek harcamalarındaki düşüşü de yorumlayan Dr. Oğuz Demir, “Restoranlar da kapalı. Burada da çöküşü çok net gösteriyor veriler. Bir haftada 7 milyar TL'lik bir ciro kaybı var. Aylık kayıp 28-30 milyar TL arasında. Maalesef burada da durum kritik. Şu ana kadar sadece bu 2 alandan ekonomiye maliyet 12 milyar TL'yi bulmuş durumda” dedi.