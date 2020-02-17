Koronavirüs karantinasındaki gemiden her yolcu kamarasına bir iPhone gönderildi

Japonya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantina altında bekletilen cruise gemisindeki binlerce yolcuya iPhone gönderildi. Telefonların gönderme nedeninin yolcuların sağlık hizmetlerine kolay erişebilmesi olduğu belirtildi.

Japon hükümeti gemideki her yolcu kamarası başına bir iPhone düşecek şekilde 2 bin iPhone'u gemiye gönderdi. Yolcuların doktorlar, eczacılar ve akıl sağlığı danışmanları ile iletişime kolayca geçebilmesi amaçlandı.

Japonya'nın geliştirdiği bu uygulama, Japonya'dan alınan telefonlar dışındaki telefonlara yüklenemiyor.

Çin'deki Covid-19 vakalarının sayısı da 2 bin 48 arttı. Bunların 1.933'ü hastalığın ilk olarak görüldüğü Hubei eyaletindeydi. Ülke genelinde Koronavirüs'ten ölümler 1700'ü vaka sayısı ise 70 bin 500'ü aştı.