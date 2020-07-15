Koronavirüs karantinasındaki Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro 'gaga'landı

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Koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından başkanlık sarayından çıkamayan Brezilya liderine bir darbe de nandu kuşlarından geldi.

Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Koronavirüs testinin negatif çıkacağı günü beklerken zaman geçirmek için beslediği kuşlardan biri, popülist lideri 'gagaladı'.

Metropoles'ün haberine göre Bolsonaro, dün akşam sarayının etrafında gezinirken elinden beslemek için kuşlara yaklaştığı sırada elinden yaralandı.

Olayın ardından Komünist Parti Milletvekili Jandire Fehgali," Hayvanlar bile bir insanın kötü olduğunu anlayabiliyor" yazarken, gazeteci Solange Mateus da, "Doğa iyileşiyor" yorumunda bulundu.

Karantinada olmaya dayanamadığını belirten Bolsonaro, dün bir test daha yapılacağını belirtmişti. Bolsonaro'nun yeni testinin sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.