"Koronavirüs, Kapalıçarşı'da bir esnafta çıktı" iddiasına yönetimden yanıt

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Türkiye'de görülen Koronavirüs'ün Kapalıçarşı'da bir esnafta çıktığı iddialarına ilişkin, "Kapalıçarşı’da Koranavirüs'e dair kesinleşmiş pozitif bir test sonucu yoktur, böyle bir test elimize ulaşmamıştır. Dolasıyla bu sadece spekülatif haberden ibaret" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Ankara'da yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamasının ardından sosyal medyada dolaşan virüsün Kapalıçarşı'da bir esnafta görüldüğü iddia edildi.

Konuyla ilgili basın toplantısın düzenleyen Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise iddiaları yalanladı.

Sosyal medyada "bir kuyumcu dükkânının çalışanlarına Koronavirüs bulaşması nedeniyle kapatıldığı" iddialarını hatırlatan Kurtulmuş, "İddia edilen aile ile ilgili 9 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı’nda Kovid-19 olarak gösterilen virüsün negatif çıktığıyla ilgili belgeler şu an elimde. Aileyle görüştüm bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntılarının olmadığını, hastanede de bir zatürre teşhisiyle olduklarını ifade ettiler" dedi.

Kurtulmuş, "Bunun dışında Kapalıçarşı'mızda kimde olduğunu bilmediğimiz bir çalışan isminden bahsediliyor. Bununla ilgili de bir belge gelecek. Kapalıçarşı’da kesinleşmiş bir Koranavirüs'e dair pozitif bir test sonucu yoktur. Dolasıyla bu sadece spekülatif haberden ibaret" diye konuştu.

Kapalıçarşı'yı yılda 43 milyon insanın ziyaret ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, dezenfekte işleminin İBB ile birlikte yürütüldüğünü söyleyerek "Bu konuda hassasız" dedi.