Koronavirüs izniyle cezaevinden çıkan mahkûmlar eylem yaptı: Geri dönmek istemiyoruz

Covid-19 pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkûmların 19 aylık salgın izni, 30 Kasım'da sona erecek. Yeniden cezaevine gitmek istemeyen mahkûmlar ve aileleri, Bakırköy Meydanı'nda bir araya gelerek eylem yaptı. Yeniden yargılanma talebinde bulunan mahkûmlar, eylemin ardından ellerindeki güvercinleri gökyüzüne bıraktı.



Türkiye'de, 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerindeki mahkûmlar, Koronavirüs nedeniyle geçici olarak evlerine gönderilmişti. Pandemi süreci içerisinde 19 aydır serbest olan mahkûmların izni 9 defa uzatıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede alınan karar ile mahkûmların salgın izninin bir kere daha uzatılmaması kararlaştırıldı. Buna göre 30 Kasım'da sona erecek salgın izni kapsamında, mahkûmlara cezaevlerine dönmeleri için tebligat gönderilecek. Cezaevine dönmeyen mahkûmlar ise firari sayılacak.



İşledikleri suç sonucunda aldıkları cezanın büyük kısmını tamamlayarak salgın iznine çıkan çok sayıda mahkûm ve yakınları, bugün saat 15.00'te Bakırköy Meydanı'nda bir araya geldi. Valilik izni ile yapılan eylemde mahkumlar, cezaevine dönmek istemediklerini ifade ederek, yeniden yargılanma talebinde bulundular. Yapılan eylemin ardından mahkumlar, ellerindeki güvercinleri gökyüzüne bıraktılar.





Mahkumlar adına açıklamada bulunan Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, "Pandemiden dolayı TBMM'den AK Parti ve MHP'nin oylarıyla infaz yasası çıktı. Pandeminin cezaevindeki insanlara daha büyük risk olacağı için iyi halli mahkumların kovid izni ile evlerine gelmesi için bir madde koydular. Bu izin pandemi devam edene kadar devam edecekti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından bu insanların geri çağırılması için bir çağrı yapıldı. 91 bin mahkum, herhangi bir denetleme mekanizması olmadan 19 aydır hiçbir suça karışmadı. Bu insanlar, 19 aylık süre içerisinde iş kurdular, aile kurdular, çoluk çocuk sahibi oldular. Bu insanlar ıslah oldular. " dedi. (DHA)