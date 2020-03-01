Koronavirüs İtalya'da futbolu durdurdu, voleybol maçları devam edecek

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle birçok spor müsabakaları ertelenirken, bazı maçlar ise seyircisiz oynandı. Ancak, Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV), Türkiye ile İtalya arasında tüm uçuşların durmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe'nin İtalya'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarını iptal kararı vermedi.



CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle, CEV'e başvuruda bulunarak, maçların ertelenmesini istedi.



Ancak CEV başvurulara henüz olumlu bir cevap vermedi. Türk ekipleri karşılaşmalar gidememesi durumunda ise hükmen mağlup ilan edilip, 3 yıl boyunca da Avrupa şampiyonalarından men edilme tehdidi ile karşı karşıya bırakılıyor. (İHA)