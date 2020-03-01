T24 LogoT24 Logo
Spor

Koronavirüs İtalya'da futbolu durdurdu, voleybol maçları devam edecek

Fenerbahçe ve Eczacıbaşı maçlarının ertelenmesini talep etmişti

01 Mart 2020 13:38

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle birçok spor müsabakaları ertelenirken, bazı maçlar ise seyircisiz oynandı. Ancak, Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV), Türkiye ile İtalya arasında tüm uçuşların durmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe'nin İtalya'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarını iptal kararı vermedi.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle, CEV'e başvuruda bulunarak, maçların ertelenmesini istedi.

Ancak CEV başvurulara henüz olumlu bir cevap vermedi. Türk ekipleri karşılaşmalar gidememesi durumunda ise hükmen mağlup ilan edilip, 3 yıl boyunca da Avrupa şampiyonalarından men edilme tehdidi ile karşı karşıya bırakılıyor.  (İHA)

ETİKETLER

VoleybolCEVEczacıbaşı VitraFenerbahçe Opet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24