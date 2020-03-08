Koronavirüs: İtalya'da 16 milyon kişi karantinada, ölü sayısı 24 saatte 133 arttı

Övgü Pınar

İtalya'da Koronavirüs nedenli can kaybı sayısı rekor bir artış göstererek 366'ya ulaştı. Resmi verilere göre ölüm sayısı son 24 saatte 133 arttı. Bu 133 can kaybının 113'ü, karantina altına alınan kuzeydeki Lombardia bölgesinde kaydedildi.

Toplam vaka sayısı da 7 bin 375 olarak açıklandı.İtalya Genelkurmay Başkanı da General Salvatore Farina da bugün yaptığı açıklamada kendisinin de pozitif olduğunu söyledi. General Farina sağlık durumun iyi olduğunu, kendi evinde tecrit altında olduğunu belirtti.İktidardaki koalisyonun ortaklarından Dmeokratik Parti'nin Genel Sekreteri Nicola Zingaretti de dün pozitif olduğunu açıklamıştı.Piemonte Bölge Başkanı Alberto Cirio'ya da Koronavirüs teşhisi koyuldu.

Başbakan Giuseppe Conte karantinayı açıkladı

Başbakan Giuseppe Conte tarafından Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece geç saatlerde açıklanan yeni kararnameyle, "virüsün yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla" kuzeydeki Lombardia bölgesinin tamamı ile 14 vilayete giriş-çıkışlar kısıtlandırıldı.

Karar, Milano ve Venedik gibi İtalya ekonomisi ve turizm açısından önemli kentleri de kapsıyor.

Karantina altına alınan yerler, Milano'nun da içinde yer aldığı Lombardia bölgesinin tamamı ile Venedik, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli ve Verbano Cusio Ossola vilayetleri.