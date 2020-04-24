Koronavirüs işsizlerine Türkiye’den 168, Tayland’dan 150 dolar maaş...

Tayland da Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına maaş veren ülkeler arasına katıldı: Başbakan Chan-o-cha, üç ay boyunca Koronavirüs’ten etkilenen vatandaşlarına 5.000 Baht verileceğini açıkladı.

Başbakan Chan-o-cha’nın açıkladığı tutar, yaklaşık 150 dolar olarak hesaplanıyor. Türkiye’nin Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara verileceğini açıkladığı aylık 1.177 TL de yaklaşık 168 dolara karşılık geliyor. Yüzölçümü açısından birbirine çok benzeyen iki ülkenin, Koronavirüs salgınında benzeri işsizlik maaşı tutarı ödemesi dikkat çekiyor. Bununla birlikte Tayland, yaklaşık 520 milyar dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) ile yaklaşık 740 milyar dolarlık GSYH’sı bulunan Türkiye’den ekonomik açıdan çok daha küçük bir ülke...