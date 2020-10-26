Koronavirüs | İspanya'da OHAL ilan edildi, gece sokağa çıkmak yasaklandı

İspanya hükümeti, koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla ülkede olağanüstü hal ilan (OHAL) etti. Ayrıca Pazar gecesinden itibaren 23:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklandı.

Sanchez ayrıca ilk etapta 15 günlük bir süre için alınan bu kararların gerekli görülmesi halinde 6 aya kadar uygulanabilmesi için İspanya Parlamentosu'ndan yetki isteyeceğini de duyurdu.