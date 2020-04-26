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Dünya

Koronavirüs | İspanya'da çocuklar 6 haftanın sonunda temiz havanın tadını çıkardı

Sokağa çıkma yasağı şimdilik 14 yaşının altındaki çocuklar için günlük bir saatliğine hafifledi

26 Nisan 2020 14:02

T24 Dış Haberler

Dünyada en fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü ikinci ülke olan İspanya'da çocuklar için sokağa çıkma yasağı 6 hafta sonra hafifledi. 

CNN'de yer alan habere göre, Koronavirüs vakalarının 200 bini aştığı İspanya'da 14 Mart'ta alınan olağanüstü hâlden bu yana bugün çocuklar ilk kez açık havaya çıkabildi.

Koronavirüs önlemlerinin aşamlı olarak hafiflemeye başladığı İspanya'da şu an 14 yaşından küçük çocuklar yanlarında bir yetişkin olduğu sürece günde bir saat dışarıda oynayabilecek. Öte yandan çocuklar evlerinden 1 kilometre uzağa gidemeyecek, oyuncaklarını yanlarına alabilecek. 

 

 

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