Koronavirüs iş hayatını etkiliyor; şirketler çalışanlarını eve gönderiyor, görüşmeler iptal ediliyor

Çin'in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, pek çok ülke önlem almaya devam ederken, dev şirketler de çalışanları için tedbir almaya devam ediyor.

Twitter: Sosyal paylaşım sitesi Twitter, dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi. Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği vurgulandı.

BMW: Alman otomobil üreticisi BMW, Münih’teki ofisinde çalışan bir kişide Koronavirüs tespit edilmesinin ardından bu kişiyle temas eden 150 çalışanını karantinaya aldığını duyurdu. 14 gün boyunca kimsenin işe gelmemesini ve karantinada kalması gerektiğini duyurmuştu.

Amazon: Amazon, Çin’de salgının görüldüğü yerlere seyahat etmiş çalışanlarının ofislerine dönmeden önce iki hafta süreyle evden çalışmalarını istedi. Amazon, salgına karşı pek çok etkinliğini iptal etmiş, iş görüşmelerini ise dijital yollar ile yapacağı duyurusunu yapmıştı.



Apple: Apple CEO’su Tim Cook, Çin’de ek tedbirler aldıklarını, mağazalarını sık sık derinlemesine temizlediklerini ve çalışanlarının vücut ısılarının kontrol edildiğini söyledi. Apple hasta olan çalışanlarının sınırsız izin kullanabileceğini de duyurdu. Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığının altını çizmiş, evden çalışmalarını önermişti.

Facebook: Facebook da önlem alanlar arasında. Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan F8 konferansı iptal edildi. Daha önce Çin’e seyahatleri kısıtlayan Facebook, Çin’deki çalışanlarından evden çalışmalarını ve yakın zamanda Çin’i ziyaret etmiş olanların da çalışmalarını bir süre evden sürdürmelerini istemişti.



Google: Çin seyahatlerini askıya alan bir diğer şirket Google, ülkedeki mağazalarını kapattığını duyurdu. Google Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ofislerinde görev alan çalışanlarına gönderdiği mesajda evden çalışma tavsiyesinde bulundu.

Tesla: Tesla ise salgın nedeniyle Şanghay’daki fabrikasının faaliyetlerini durdurdu.



Microsoft: Microsoft da Çin’deki çalışanlarından evden çalışmalarını istedi ve Çin’e seyahat kısıtlaması getirdi.

IKEA: IKEA da Çin'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapatıyor. Ülkede 30 mağazasıyla faaliyet gösteren IKEA daha önce de çalışanlarının Çin’e seyahat etmelerini kısıtlamıştı.

Omnicom: Londra ofisini geçtiğimiz günlerde kapatan Omnicom, belirli bölgelere seyahat edilmesini yasakladı, riskli bölgelerden dönen çalışanlarından ise 14 gün süresince evden çalışmaları istendi.