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Dünya

Koronavirüs | İngiltere Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu

09 Ocak 2021 22:35

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 89 milyon 732 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 928 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 206 bini geçti. İngiltere, İtalya'yı geçerek Avrupa'da en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.

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