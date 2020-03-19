Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla destek

Sağlık çalışanlarının Koronavirüs'e karşı gösterdikleri mücadeleden dolayı vatandaşlar saat 21.00'de balkonlardan bir dakika alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı çalışan sağlık ekipleri için alkış tutuldu.

Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk, 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" dedi.