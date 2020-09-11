Koronavirüs ilacının teminindeki sıkıntı Meclis gündeminde; "Her taşın altından Medipol çıkıyor!"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacında yaşanan sıkıntının nedeni olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne işaret etti. CHP’li Emir, durum hakkında bilgi almak için Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, “Favipiravir ilacının yerli sentez çalışmaları için hangi gerekçelerle İstanbul Medipol Üniversitesi ile Atabay Kimya firması seçilmiştir?” dedi.

Koronavirüs hastalığının tedavisinde Favipiravir isimli ilaç kullanılıyor. Bir süredir bu ilacın temininde sıkıntılar yaşandığı dile getiriliyor. CHP’li Emir, bu ilaçta yaşanan sıkıntılarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle de Meclis’e soru önergesi verdi.

CHP’li Emir, Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının Türkiye’de üretimi olmadığı için temmuz ayına kadar Çin’den ithal edildiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Şu anda Türkiye’de Favipiravir etken maddeli ilaç üretimi yapan firmaların ruhsat süreçlerini araştırdığımızda, firmaların Sağlık Bakanlığına mart ve nisan aylarında başvuru yapmış olduğunu gördük. Ancak, söz konusu başvurular ‘yüksek öncelikli ürün’ kategorisinde olmasına rağmen aylarca bekletildi. Mevcut koşullar ve ilgili mevzuata göre ilgili firmaların bir ay içerisinde ruhsat alma imkanı bulunmasına karşın, ruhsatlar ancak temmuz ayının ortasında verildi. Bu da ilacın üretimini geciktirdi ve Türkiye genelinde ilaç sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.”

"Bakanlıktaki her olayın altından Medipol çıkıyor"

“Başvuruların geciktirilmesine yönelik süreçte ise karşımıza yine Sağlık Bakanlığında ortaya çıkan her skandalda olduğu gibi Medipol Üniversitesi çıkıyor. Yani her taşın altından olduğu gibi burada da Medipol Üniversitesi karşımıza çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, diğer firmaların başvuruları beklerken 12 Haziran’da yaptığı açıklamada TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay Kimya firmasının, Favipiravir ilacının yerli sentezini ürettiğini belirtmiş ve ilacın ruhsatlandırma aşamasının tamamlanması sonrasında tedavide kullanılacağını belirtmişti. Sonunda Atabay Kimya, 10 Temmuz’da ruhsat alabilir hale geldi. Bu durumda diğer firmaların ruhsatını, Atabay Kimya ile aynı gün vermek zorunda kaldılar.”

"Daire başkanı neden görevden alındı"

Bu dönemde Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nda yaşanan görevden almaları da hatırlatan Emir, “Favipiravir ilacında sıkıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nda önce İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanı Hacer Coşkun Çetintaş, ardından Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz görevlerinden alınmıştı. Sağlık Bakanı halen bu görevden almaların sebebini de kamuoyuna açıklamadı. Bu kişiler, söz konusu ruhsatlandırma süreci nedeniyle mi görevden alındı?” diye sordu.

Emir, önergesinde ayrıca şu sorulara yanıt istedi:

“Favipiravir ilacının yerli sentez çalışmaları için hangi gerekçelerle İstanbul Medipol Üniversitesi ile Atabay Kimya firması seçilmiştir? Türkiye’de üretilen Favipiravir ilacının USHAŞ üzerinden yurt dışına ihracatı yapılmakta mıdır? Böyle bir durum söz konusuysa bugüne kadar kaç kutu, hangi fiyattan ihraç edilmiştir?” (ANKA)