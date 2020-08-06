Koronavirüs hastası kilisede ayine katıldı; 91 kişi enfekte oldu

ABD'nin Ohio eyaleti Valisi Mike De Wine, Haziran ayının ortasında bir kilise ayinine katılan yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) olan bir adamın ardından 91 kişinin daha enfekte olduğunu açıkladı.

CNN'de yer alan habere göre, Vali De Wine, Covid-19 hastası bir kişinin kilise ayinine katılması sonucu kilisede bulunan 53 kişinin ve daha sonra temaslarla toplam 91 kişinin enfekte olduğunu açıkladı. De Wine, "Kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılıyor, çok korkunç. Dini liderlerimizin ibadete gelen insanları korumak istediğini biliyoruz" dedi.

De Wine, dini ibadetlere katılan insanlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Ohio'da birkaç istisna dışında okula giden çocukların da maske takması zorunlu kılındı.

Kilisede salgının yayılmasından sonra eyalet sağlık yetkilileri vatandaşlara virüsün nasıl yayılabileceğini göstermek için bir renkli grafik yayınladı.

ABD'nin Ohio eyaletinde 96 binden fazla Koronavirüs vakası tespit edildi.