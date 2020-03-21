'Koronavirüs günlüğü'; işte bir doktorun gözünü kırpmadan geçirdiği 33 saati

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü yazısında 'Koronavirüs günlükleri' başlığıyla, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Gümüş'ün gözünü kırpmadan geçirdiği 33 saatini aktardı.

"Hele şu salgını bir atlatalım, göreceksiniz bu kahramanların filmleri yapılacak, romanları yazılacak. İnsanlık size minnettardır değerli sağlık çalışanı kardeşlerim" diyen Dündar, Dr. Ali Gümüş'ün kendisine anlattıklarını köşesinde şöyle yer verdi:

“Hastaneye sabah 08.00'de geldim. Hemen giysilerimi değiştirip, cerrahi takımlarımı giydim.

Hiç vakit geçirmeden servis hastaları ve Covid-19 şüphesiyle yatanların dosyalarını alarak vizite başladım. Şikayeti olanları muayene ettim, tetkik gerekiyorsa onları yaptım ve vizite hazırlandım. Sorumlu öğretim görevlisine tespitlerimle birlikte o günkü klinik durumlarını anlattım.

Vizit sonrası serviste yatan hastaların rutin işlemlerini hallettim.

Acil servisten gelen çağrı üzerine, oraya giderek Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaları muayene ettim, gerekenleri yaptım. Sorumlu öğretim üyesine de danışarak onları izole odalara yatırdım. İzole odaların birinden çıkıp diğerine girerken maske, eldiven ve önlük giyip çıkarmanın zorluğunu bir kez daha yaşadım.

Öylesine yoğun bir tempoda çalışıyordum ki, kaşla göz arasında saatin 17.00'ye nasıl geldiğini anlayamadım!..

O saatte nöbete geçerek, servis dışından gelen konsültasyonlara hazırlanmaya başladım. Diğer servislerde bulunan Covid-19 şüpheli hastalar hakkında gelen soruları cevaplandırdıktan sonra yanlarına gittim. Gerektiğinde öğretim üyesine danıştım.

Saat 19.00 civarında birkaç dakika ayırıp yemeğimi yedim.

Çünkü o sırada servisteki hastalar stabildi. Aksi durumda açlığımı gidermek, aklıma bile gelmezdi.

21.42'de acil servisten yeni danışma talebi geldi. Bunun üzerine 2 hastayı daha alıp, servise yatırdım.

Tahlil için örnekler ve kanlarını alarak dosyalarını hazırladım ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne teslim ettim.

Gece 01.00'de hastalardan birinin solunum sıkıntısı artınca, gereken tüm tıbbi müdahaleyi yaptım. Uğraşlarımızla durumun yeniden stabil hale gelmesini sağladım…

Saat sabah 05.00'i gösterirken, nöbetçi hemşire ile birlikte vital bulguları hakkında görüş alışverişinde bulunarak yakın takipteki hastaları belirledik.

Saat 08.00'de ekip arkadaşlarım mesailerine başladı.

Servis doktorlarımızla birlikte tüm hastalara tekrar vizit yaptık.

Covid-19 şüphesiyle yatan hastaları, çıkan sonuçlar konusunda bilgilendirdik.

Negatif çıkanlara gereken önerilerde bulunduktan sonra hocamızın bilgisi dahilinde taburcu ettik.

Saate karşı yarış devam ediyordu.

Çünkü o sırada acile yeni hastalar gelmişti…

Yatışlarını sağlayıp tetkik için örnekler aldık ve İl Halk Sağlığı'na gönderdik.

Böylece saat yeniden 17.00'yi bulmuştu.

Gözümü hiç kırpmadan geçen 33 saatin sonunda giysilerimi değiştirip, birazcık uyumak, ailemi görmek ve yeniden hastalarıma koşmak üzere evime döndüm…”