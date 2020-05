Koronavirüs günlerinde araç geçiş garantili 1.8 milyar dolarlık ihale

Aydın-Denizli Otoyol ihalesinin Koronavirüs salgınının hız kazandığı günlerde gerçekleştirildiği ama kazanan şirket çekildiği için tekrar ihale duyurusu yapıldığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Uğur Emek, blog sayfasında Aydın-denizli otoyolunun ihalesinin 26 Mart 2020 tarihinde Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle, daha önceki kamu-özel işbirliği projeleri gibi araç geçiş garantisiyle gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

İhaleyi Powerchina International Group Ltd.Şti., Powerchina Road Bridge Group Co Ltd. şti. ve Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi kazandı. 154 kilometre uzunluğundaki otoyolun yatırım bedeli 5,3 milyar TL olarak belirlendi. Bu tutar ihale günü geçerli kurdan 820 milyon dolara karşılık geliyor.

Otoyolda 2 kesim halinde trafik garantisi verildi. Bunlar şöyle:

-Aydın-Kuyucak Kesimi için günlük 35.000 otomobil

-Kuyucak-Denizli Kesimi için günlük 32.000 otomobil

Geçiş ücretleri otomobil bazında kilometre başına 5 euro cent olarak ücretlendirilecek. Otoyolun yapım süresi 3 yıl, işletme süresi ise 17 yıl 9 ay ve 18 gün olarak duyuruldu.

Prof. Dr. Uğur Emek, ihale bilgileriyle işletme süresi boyunca verilen garantinin bugünkü değerinin kolayca hesaplanabileceğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Trafik garantisi iki kesim halinde verilmektedir. Ancak, alt kesimlerin uzunluklarına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, iki alt kesimdeki trafik garantisinin ortalamasını (33.500 otomobil/gün) alacağım ve garanti tutarını otoyolun bütünü (154 km) için hesaplayacağım.

Otoyolu boydan boya geçen bir otomobil 8,43 dolar (54,4 TL) ve 33.500 otomobil de 282.244 dolar ödeyecektir.

Bu durumda, işletme süresince verilen trafik/gelir garantisinin bugünkü tutarı ise 1,8 milyar dolar ya da 11,8 milyar TL’dir.

Bu trafik garantisi, diğer ulaştırma YİD projelerinde olduğu gibi proje kredisinin sağlandığı para cinsinin ait olduğu ülkedeki enflasyona göre her yıl güncellenecektir.

Ayrıca, Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyolları da YİD yöntemiyle yapılır ve trafik/gelir garantisi de verilirse İzmir-Antalya yolunda verilen garantilerin tutarı daha da artacaktır.”

Yeniden ihaleye çıkıldı

İhalenin tamamlanması sonrasında kazanan şirketin çekildiği öğrenildi. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü yeniden ihale duyurusu yaptı. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde yeni ihale tarihi ve saati 11 Haziran 2020 saat 10.30 olarak açıklandı. Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.