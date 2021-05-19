"Koronavirüs geçiren eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin sağlığı kötüye gidiyor"

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin ağır derecede hasta olduğu, bu nedenle hakkında açılan rüşvet davasının geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Savcı Tiziano Siciliano rüşvet davasının askıya alınmasıyla ilgili "Berlusconi'nin ciddi bir şekilde hasta olduğu, ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini düşünüyoruz. Tıbbi belgeler ve muayeneler bunu gösteriyor" dedi.

Berlusconi'nin reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girdiği için yargılanarak beraat ettiği davayla bağlantılı bir davanın duruşmasında konuşan savcı, Berlusconi'nin ifadesinin geçici olarak askıya alınması gerektiğini söyledi.

Eski Başbakan Berlusconi, 2013'te hakkında açılan davada tanıkları susturmak için rüşvet vermekle suçlanıyor.

84 yaşındaki Berlusconi, Covid-19 nedeniyle geçen yıl hastaneye yatmış, virüse yakalandıktan sonra sağlığı kötüye gitmişti.