Koronavirüs Formula 1'i de vurdu: Çin Grand Prix'si iptal edilebilir

Çin’de ortaya çıkan ve ölü sayısı binleri bulan Koronavirüs salgını, spor etkinliklerini de vurdu. Basketboldan yüzmeye, atletizmden boksa kadar birçok organizasyon başka Çin’den başka ülkelere taşındı. Futbolda Çin Süper Lig’i süresiz olarak ertelenirken, Vuhan’da ortaya çıkan virüs sonrasında Formula 1 yönetimi de kararını açıklayacak. Avrupa basınına göre, F1 yönetimi Çin’in Şanghay kentinde sezonun 4. yarışı olarak planlanan etkinliğin erteleneceğini ya da iptalini duyuracak.

Formula 1 için büyük bir reklam payı oluşturan Çin Grand Prix’sinin ertelenmesi, 22 yarışlık sıkışık takvimde de değişikliğe izin vermeyecek gibi görünüyor.