Koronavirüs etkisi: Zarardaki Şok Market, karantinada cirosunu yüzde 31 artırıp kâra geçti

Ekonomi Servisi

Covid-19 başta havacılık olmak üzere birçok sektörü mali darboğaza düşürür, hatta bazı şirketleri iflasa sürüklerken, başta perakende olmak üzere bazı sektörleri de olumlu etkiledi. Bunun son örneği, geçen yıl zararda olan Şok Marketler’in, bu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs, Haziran) cirosunu yüzde 31 artırıp kâra geçmesi oldu. Ülker Grubu şirketi Şok Marketler, ikinci çeyrekte 50,4 milyon TL ana ortaklık net dönem kârı açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 24,4 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Şok’un satış gelirleri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 30,9 oranında artarak 5.225 milyon TL’ye çıkarken, brüt kâr yüzde 26,8 oranında artarak 1.212 milyon TL’ye yükseldi. Operasyonel giderler ise yüzde 28,1 oranında artarak 894,1 milyon TL oldu.

İlk 6 ayda da kârda

Ziraat Yatırım’ın analizine göre diğer faaliyetlerden 118,4 milyon TL gider kaydeden şirketin faaliyet kârı 199,8 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde faaliyet kârı 112,9 milyon TL idi.

İkinci çeyrek kâr rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem kârı 55,7 milyon TL olarak gerçekleşti. 2019’un aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 121,8 milyon TL idi.